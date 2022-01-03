"تقنية القنفذة" للبنين تنفذ برنامج اليوم التقني للمتدربين المستجدين

بقبول 345 متدربًا للفصل الثاني للعام 1443هـ

استقبلت الكلية التقنية للبنين بالقنفذة، ٣٤٥ متدربًا من المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣هـ، في سبعة تخصصات تدريبية.

ونفذت وكالة شؤون المتدربين ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد "برنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين".

وقال عميد الكلية، الدكتور ياسين المقعدي، إن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة التي تسهم في إكساب المتدربين المعرفة لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

شمل اللقاء عدة لقاءات وكلمات توجيهية للمتدربين لتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد لخدمة الدين والوطن.