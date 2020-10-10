"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
الأرصاد
حالة الطقس
وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.