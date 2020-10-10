"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.


وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 02:19 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساء

"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.


وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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