"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.



وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.