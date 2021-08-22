20 مليون متابع لـ"القرني" على "تويتر"

شكر متابعيه على محبتهم وثقتهم

حظي حساب الشيخ عائض القرني على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بمتابعة وإشادة منقطعة النظير، بعد أن حقّق 20 مليون متابع.

وتزاحمت كلمات التهاني والإشادات التي سطرها وقدمها متابعو "القرني" من المغرّدين عبر وسم "#عائض_القرني_20_مليون_متابع" ، مقدمين للشيخ التهاني والتبريكات بوصوله هذا الرقم المستحق.

من جانبه قال الشيخ عائض القرني ردًّا على المغردين تحت الوسم: "أحبابي الأوفياء: شكرًا لكم من القلب على محبتكم وثقتكم".