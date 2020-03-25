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حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشّي "كورونا"

في "يدمة".. فِرَق لتطهير وتعقيم الشوارع ومعقمات بأجهزة الصراف الآلي

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد، أطلق مستشفى محافظة يدمة حملةً توعوية عن أهمية تعقيم اليدين، ووُضعت معقمات وإرشادات توعوية بجوار أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بالمحافظة.



وفي سياق متصل، خصصت بلدية يدمة فرقًا مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمرّ، وتوفير ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.



وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة، وبشكل مكثف، على أجهزة الصراف الآلي، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.