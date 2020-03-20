إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا

ارتفعت أعداد الوفيات لـ4 آلاف

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 09:08 PM

ارتفعت أعداد الوفيات لـ4 آلاف

إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.

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فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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