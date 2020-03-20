إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.فيروس كورونا الجديد إيطاليا
ارتفعت أعداد الوفيات لـ4 آلاف
أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.