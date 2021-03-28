"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية .

وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني, واستمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 02:18 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية .

وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني, واستمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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