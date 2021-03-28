"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرتَيْن دون طيّار مفخّختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية .



وقال "التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني, واستمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.