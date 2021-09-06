السبب فتاة.. رئيس الوزراء الصومالي يعزل مدير المخابرات

الرئيس اعتبر القرار مخالفاً للدستور

أوقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم (الاثنين)، مدير المخابرات فهد ياسين عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها مخالفة للدستور.

ونشب الخلاف حول "ياسين" بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو؛ بسبب الوفاة الغامضة لإكرام تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين، وفقاً لـ"رويترز".

وعين "روبلي" مسؤولاً آخر لقيادة الجهاز مؤقتاً، بعد أن رفض "ياسين" طلبه السبت الماضي بتسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة "فارح".

من ناحيته، أصدر الرئيس محمد عبدالله محمد، بيانا ذكر فيه، أن قرار رئيس الوزراء غير قانوني ويخالف دستور البلاد، وأنه ينبغي استمرار "ياسين" في عمله مديرا للمخابرات.