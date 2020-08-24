"العجمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

صدر قرار بترقية ناصر بن فهد العجمي بوظيفة أخصائي علاقات صناعية بقطاع التعليم العام بالهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعد "العجمي" من الكفاءات في مجال العلاقات العامة والإعلام خلال مسيرته العملية.

وعبّر الزميل "العجمي" عن اعتزازه بهذه الثقة، وما زال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة.