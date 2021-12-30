"وزير الداخلية": إشارة الملك لتقدم السعودية بالمؤشرات الأمنية وإشادته بجنودنا البواسل أكبرُ دعم

"عبدالعزيز بن سعود": شُكره للمواطنين المتفانين في مواجهة كورونا حافزٌ كبير للجميع

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف: إن إشارة سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتقدم المملكة في المؤشرات الأمنية ضمن دول مجموعة العشرين، وإشادته بجنودنا البواسل من جميع القطاعات وفي الحد الجنوبي؛ أكبر تقدير ودعم للجهود الأمنية والعسكرية.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم، إلى أن شُكره -أيده الله- للمواطنين والمقيمين المتفانين لمواجهة كورونا في خطابه أمام مجلس الشورى أمس؛ هو أكبر حافز لهم.. حفظكم الله سيدي.