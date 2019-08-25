أمين الرياض يستقبل وفد "خيرات" والسبيعي يستعرض إحصائيات الشراكة

"الفارس" يتسلّم العضوية الشرفية

استقبل أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، اليوم، بمقر الأمانة؛ المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض عبد الله السبيعي، والوفد المرافق، في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية.

وأشاد أمين منطقة الرياض بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة، وقدمت الجمعية له العضوية الفخرية تثمينًا لدعمه المتواصل.

ورأس "الفارس" اجتماع مناقشة تفعيل بنود اتفاقية جمعية خيرات لحفظ النعمة، مع أمانة الرياض، في مكتبه الأحد، بحضور المشرف العام لجمعية خيرات عبد الله السبيعي، والمدير العام لصحة البيئة فلاح الدوسري، والمدير العام للنظافة نواف العضياني.

واستعرض المشرف العام للجمعية "السبيعي" إنجازات وجهود الجمعية في مشروع الفاكهة والخضار التي تصدرها بلدية الرياض.

كما استعرض الإحصائيات بشكل مفصل؛ حيث بلغ عدد الخضار والفاكهة التي تم توزيعها ( ٣٧٠.٣٣١) كيلوجرامًا على (١٢٣.٤٥٦) مستفيدًا.

وأجاب "الفارس" وفقاً لما طُرح من تساؤلات عن مدى رضاهم على الشراكة القائمة بين الجمعية وأمانة الرياض، وقال: إن الجمعية شريك لأمانة الرياض، وحفظ النعمة وإيصالها للمحتاجين، وقطعت شوطًا جيدًا، والقادم أفضل بإذن الله.

وأضاف أن الاتفاقية وُقّعت من قبل أمير منطقة الرياض، وفُعّلت في الأمانة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للنظافة، وكان التعميم على الفنادق والمطاعم للاستفادة من فائض الطعام، وهناك سبل عديدة تتيح للجمعية الاستفادة منها لإيصال فائض النعمة للمحتاجين.