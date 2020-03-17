"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية على نجران

تصحب بنشاط في الرياح تستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 09:59 AM

تصحب بنشاط في الرياح تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران

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