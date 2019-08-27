"جزر البحر الأحمر السياحية" .. مفاوضات للحصول على تمويل بـ 13 مليار ريال

"بلومبيرغ": تجريها شركة التطوير المسؤولة مع مقرضين محليين ولأجل 15 عاماً

أكّد رئيس المالية والاستثمارات في شركة البحر الأحمر للتطوير، وهي المسؤولة عن تطوير مشروع جزر البحر الأحمر السياحية، أن الشركة تجري مفاوضات نشطة مع عدد من البنوك لتوفير التمويل للمشروع السياحي الضخم على ساحل البحر الأحمر.

جاء ذلك بعد أن أفادت مصادر لوكالة "بلومبيرغ"، بأن الشركة بدأت تتفاوض مع المقرضين المحليين؛ للحصول على قرض بقيمة 13 مليار ريال، ولأجل 15 عاماً، من المرجح أن يكون مدعوماً من صندوق الاستثمارات العامة، وأضافت المصادر أن الشركة تعتزم إكمال الصفقة مع نهاية السنة الجارية.

يُذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير بدأت أعمال البناء ضمن مشروع البحر الأحمر، وتمّت ترسية مشاريع بقيمة مليار ريال تتعلق بالبنية التحتية، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر بحلول 2022.