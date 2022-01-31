حادث مروري يُسفر عن 8 إصابات منهم 6 حالات من أسرة واحدة بالطائف

تزامنًا مع الضباب والأمطار.. وقامت فرق "الهلال" بنقلهم لمستشفى القريع

أدى تصادم مركبتين بمثلث المرازيق بقرية بني عاصم من بني مالك في محافظة ميسان، على طريق "الطائف- الباحة السياحي"، لوقوع 8 حالات إصابة، ستة منهم ضمن عائلة، واثنان من العمالة، حيث تزامن وقوع وقع الحادث مع الضباب الكثيف والأمطار الخفيفة.

وفور تلقي مستشفى القريع بني مالك العام بلاغ الحادث تم استدعاء كل أطقمهُ الطبية، ورفع جاهزية جميع أقسامه، وإرسال فرقة إسعافية لموقع الحادث، حيث شاركت فرق الهلال الأحمر في عملية إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى.

وأسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية ، فيما تم نقل 3 حالات إلى مستشفيات الطائف بعد إجراء الإسعافات الأولية نظرًا لحاجتها إلى المزيد من الرعاية الطبية المتقدمة.