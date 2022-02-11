في بيان "الصحة" عن حالات كورونا بالمملكة اليوم: 1040 حالة حرجة و4 وفيات

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات

سجّلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (2523) حالة مؤكّدة بفيروس كورونا وتعافي (3825) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (1040) حالة، وتسجيل (4) حالات وفاة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (724525) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (685536) حالة، والحالات النشطة (30020)، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات (8969) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت "الصحة"، الجميع، بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 01:12 PM

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات

في بيان "الصحة" عن حالات كورونا بالمملكة اليوم: 1040 حالة حرجة و4 وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (2523) حالة مؤكّدة بفيروس كورونا وتعافي (3825) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (1040) حالة، وتسجيل (4) حالات وفاة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (724525) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (685536) حالة، والحالات النشطة (30020)، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات (8969) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت "الصحة"، الجميع، بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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