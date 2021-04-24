بالصور.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف

"المدني" دعا إلى أخذ الحيطة والحذر

ماجد عسيري: تشهد الطائف حاليًا هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلاً.. شهدت الأمطار أحياء بشرق وجنوب محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمرًا.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.