"أمين مكة" يوجّه بتخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بالعوالي

لتخفيف زحام السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص موقع مؤقت بحي العوالي لبيع الخضار والفواكه.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن أمين العاصمة المقدسة ‫وجّه بتخصيص موقع مؤقت في حي العوالي لسيارات بيع الخضار والفواكه، وبإشراف من ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات، ‫وذلك لتخفيف الازدحام على السوق المركزي وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة، وسوف يُسمح بالعمل في هذه الأسواق للسعوديين فقط.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 12:39 AM

لتخفيف زحام السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء

"أمين مكة" يوجّه بتخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بالعوالي

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص موقع مؤقت بحي العوالي لبيع الخضار والفواكه.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن أمين العاصمة المقدسة ‫وجّه بتخصيص موقع مؤقت في حي العوالي لسيارات بيع الخضار والفواكه، وبإشراف من ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات، ‫وذلك لتخفيف الازدحام على السوق المركزي وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة، وسوف يُسمح بالعمل في هذه الأسواق للسعوديين فقط.

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