561 ميدالية سعودية تحققت في عام 2018

حققت الرياضة السعودية 561 ميدالية في عام 2018 من خلال 26 لعبة.
وكتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن هذه الإنجازات: "إنجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله... أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان".
ودشنت هيئة الرياضة وسماً في تويتر تحت عنوان #عام_الإنجازات_السعودية2018 كشفت من خلاله تفاصيل الميداليات التي جاءت على النحو التالي:
الميداليات الذهبية: 201، الميداليات الفضية 182، الميداليات البرونزية 178.
آل الشيخ: أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا
حققت الرياضة السعودية 561 ميدالية في عام 2018 من خلال 26 لعبة.
وكتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن هذه الإنجازات: "إنجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله... أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان".
ودشنت هيئة الرياضة وسماً في تويتر تحت عنوان #عام_الإنجازات_السعودية2018 كشفت من خلاله تفاصيل الميداليات التي جاءت على النحو التالي:
الميداليات الذهبية: 201، الميداليات الفضية 182، الميداليات البرونزية 178.