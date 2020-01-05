"الغامدي": ضَبْط 22 مخالفًا للائحة الذوق العام خلال 3 أيام بمنطقة مكة

المخالفات تشمل رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية وإشعال النار بأماكن عامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية مهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٤٤٤ وتاريخ ١٤٤٠/ ٨/ ٤ هـ، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (٢٢) مخالفًا.

وأضاف: شملت المخالفات رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة. وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم، وجميعهم من الرجال.