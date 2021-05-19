جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": مصحوبة برياح وتشمل 7 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.