تعيين أسامة هوساوي مساعدًا لمدرب فريق شاتورو الفرنسي

أعلن نادي شاتورو الفرنسي أحد أندية مجموعة يونايتد وورلد، اليوم الجمعة، انضمام قائد المنتخب السعودي السابق أسامة هوساوي للعمل مساعدًا للمدير الرياضي للفريق.

من جانبه قدم قائد المنتخب السعودي السابق شكره وتقديره لإدارة نادي شاتورو برئاسة السيد ميشيل دينيسو والرئيس التنفيذي باتريك تروتينو على ثقتهم به، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال منذ اليوم الأول له في النادي.

وأكد هوساوي أنه سيعمل جنبًا إلى جنب مع السيد آلدو أنقولا والجهاز الفني على العودة السريعة للفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال هوساوي: "عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي هي ما نطمح له بتكاتف الجميع، وآمل أن يحالفني الحظ في المساهمة في تحقيق أهداف الفريق".

ولعب أسامة هوساوي مع أندية الوحدة، الهلال والأهلي السعودية، قبل أن يحترف مع نادي أندرليخت البلجيكي في موسم 2012. 2013 فيما قرر اعتزال كرة القدم مع نهاية موسم 2019.2018، كما شارك مع المنتخب السعودي في 135 مباراة ويعتبر من أبرز اللاعبين الذين مروا على الكرة السعودية، علمًا بأنه حاصل على درجة الماجستير في أعمال كرة القدم.