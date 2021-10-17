الرئيس السنغالي يغادر جدة متوجهاً إلى المدينة المنوّرة

كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار أمير مكة

غادر رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ جدة اليوم، متوجهاً إلى المدينة المنوّرة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة محافظ جدة المُكلف، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد بن ظافر.