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وقع على عددٍ من العمالة الآسيوية.. وجارٍ التحقيق

انهيار جداري يتسبب بوفاة... وعدد من الإصابات في الباحة

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية مساء أمس الخميس حادث انهيار مبنى جداري في إحدى القرى التابعة لمنطقة الباحة نتج عنها إصابات.



وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث وقع بسبب انهيار جدار في إحدى القرى ببني كبير وسقوطه على عددٍ من العمالة الآسيوية، ما نتج عنه تعرض عدد منهم للإصابة ووفاة أحدهم.



وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، وتولت فرق الدفاع المدني إخراج الحالات، فيما باشرت شرطة المنطقة التحقيق في الحادثة.