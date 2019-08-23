وفود إسلامية تشارك تدشين أكبر مسجد بأوروبا.. و"العثيمين" يعلق

بحضور الرئيس الشيشاني جرى الافتتاح.. تصميم فريد والقدرة 20 ألف مصلّ

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، بافتتاح جامع "فخر المسلمين" في مدينة شالي بجمهورية الشيشان، والذي يعد أكبر مسجد في أوروبا.

وقال "العثيمين"، في كلمته خلال افتتاح الجامع، بحضور رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد قاديروف، إن المنظمة تنوه بالرعاية والعناية بالمساجد لخدمة المسلمين في أداء شعائرهم بكل راحة، وأن تكون هذه المساجد دائماً صوتاً للاعتدال والحكمة ومكافحة للتطرف والغلو والإرهاب.

ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن عالياً خدمة الدول الإسلامية للمساجد والمصلين، وعلى رأسها الدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية -دولة المقر- في رعاية الحرمين الشريفين وتوسعتهما بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

ويمتاز بناء جامع "فخر المسلمين" بتصميمه الفريد في فن العمارة الإسلامية، وبنائه على أعلى المستويات المعمارية، ويتكون الجامع من طابقين وتصل قدرته الاستيعابية إلى ٢٠ ألف مصلّ في الداخل ونحو ١٠٠ ألف مصلّ في الخارج، كما يضم مساحات خضراء واسعة على جوانبه، وحضر افتتاح الجامع اليوم وفود كبيرة من العالم الإسلامي.