متطوعو جامعة الملك سعود يختتمون الخدمات الإسعافية بالمسجد الحرام

خلال رمضان.. وأعداد الحالات التي تمت مباشرتها تجاوزت 6500 حالة

اختتم فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي مهامه التطوعية بموسم العمرة ١٤٤٠هـ بالحرم المكي الشريف، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، خلال شهر رمضان المبارك. وشارك في المهام 60 طالبًا وطالبة لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، فيما تجاوزت أعداد الحالات التي تمت مباشرتها 6500 حالة.

وذكر المشرف على البرنامج عبدالمجيد العنزي أنه تم مباشرة العديد من الحالات التي تنوعت بين إعياء وأمراض الضغط والسكر والجروح والإصابات، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة من قِبل المتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بكل جد واجتهاد رغم الازدحام الشديد وتقلبات الأحوال الجوية من أمطار ورياح شديدة، شهدها الحرم المكي الشريف.

وقدم "العنزي" شكره وتقديره لمدير الجامعة، الأستاذ الدكتور بدران العمر، على دعمه الفريق، وحرصه على تطوره.. كما قدم شكره لعميد شؤون الطلاب، الأستاذ الدكتور فهد القريني، على تواصله وتوجيهاته ودعمه اللامحدود للفريق، ولجهود عمادة شؤون الطلاب بالجامعة في تقديم البرامج النوعية التي تعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال عمل تطوعي فريد. كما شكر هيئة الهلال الأحمر -ممثلة في إدارة التطوع- على تعاونها، وتقديم الدعم اللوجستي للفريق، وتذليل كل الصعوبات خلال فترة العمل.. ولأعضاء الفريق الذين قدموا أعمالاً تثلج الصدر، وتبهج النفس، ومثَّلوا جامعتهم ووطنهم خير تمثيل نحو تحقيق رؤيتنا 2030.

واختتم "العنزي" تصريحه بالشكر لمؤسسة فهد المقيل الخيرية على رعايتها البلاتينية للبرنامج، لافتًا إلى أن هذا الدعم غير مستغرب لحرصهم على الوجود في مثل هذه الأعمال التطوعية الفريدة من نوعها.