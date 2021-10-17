متحدث "الصحة": جائحة كورونا مستمرة عالمياً.. وحققنا في السعودية خطوات مهمة جداً في مواجهتها

يجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية.. أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا الجرعتين

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جائحة #كورونا مستمرة حول العالم.. ونحن في السعودية حققنا خطوات مهمة جداً في مواجهتها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): في المرحلة القادمة سنعتمد على أمرين؛ وعي المجتمع باستكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وتابع: على من لم يكملوا التحصين من #كورونا المسارعة إلى استكمال الجرعات لنعود إلى الأمان، مبيناً أن أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا جرعتي لقاح #كورونا.

وأشار إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع منها، بل علينا الالتزام بها كأفراد، وعلى الجهات التحقق من التحصين.

وقال: بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، ويجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية: زارعو الأعضاء، ومصابو الفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات العمرية 60 عاماً فأكثر، والمهن ذات المخاطر والأولوية ومن بينها الممارسون الصحيون.