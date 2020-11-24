إيرانية من نوع "صدف".. التحالف يعلن تدمير 5 ألغام زرعها "الحوثي" في البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيا #الحوثي في #البحر_الأحمر؛ مؤكدًا أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".
وأكد التحالف إزالة وتدمير نحو 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيًّا؛ مبينًا أن الأعمال العدائية الحوثية المدعومة من #إيران تهدد الأمن البحري.تحالف دعم الشرعية في اليمن
كشف عن 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا.. "أعمال عدائية تهدد الأمن البحري"
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيا #الحوثي في #البحر_الأحمر؛ مؤكدًا أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".
وأكد التحالف إزالة وتدمير نحو 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيًّا؛ مبينًا أن الأعمال العدائية الحوثية المدعومة من #إيران تهدد الأمن البحري.