إيرانية من نوع "صدف".. التحالف يعلن تدمير 5 ألغام زرعها "الحوثي" في البحر الأحمر

كشف عن 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا.. "أعمال عدائية تهدد الأمن البحري"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيا #الحوثي في #البحر_الأحمر؛ مؤكدًا أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأكد التحالف إزالة وتدمير نحو 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيًّا؛ مبينًا أن الأعمال العدائية الحوثية المدعومة من #إيران تهدد الأمن البحري.

تحالف دعم الشرعية في اليمن

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24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 01:44 PM

كشف عن 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا.. "أعمال عدائية تهدد الأمن البحري"

إيرانية من نوع "صدف".. التحالف يعلن تدمير 5 ألغام زرعها "الحوثي" في البحر الأحمر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيا #الحوثي في #البحر_الأحمر؛ مؤكدًا أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأكد التحالف إزالة وتدمير نحو 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيًّا؛ مبينًا أن الأعمال العدائية الحوثية المدعومة من #إيران تهدد الأمن البحري.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن

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