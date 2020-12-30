"التجارة" تنفذ 700 زيارة تفتيشية لمراقبة الإجراءات الاحترازية خلال يوم

على الأسواق والمراكز والمحالّ التجارية ومنافذ البيع لمواجهة فيروس "كورونا"

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 703 زيارات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة (من 28 إلى 29 ديسمبر 2020) لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج الجولات إلى ضبط 46 مخالفة فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وسجلت أعلى المناطق في الزيارات التفتيشية كل من: مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، تبوك، الباحة، جازان، القصيم، مكة المكرمة، حائل، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعدّ عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.