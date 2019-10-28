برنامج المدن الطبية والمركز الوطني للقياس يوقّعان مذكرة تفاهم

لتعزيز التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية المشتركة

وقّع برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني للقياس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية المشتركة.

وقّع الاتفاقية مديرُ الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله بن علي القاطعي.

وتضمّنت مذكرة التفاهم عقدَ المؤتمرات والندوات والبحوث والدراسات العلمية، وعقدَ البرامج التدريبية، وإعداد وتنفيذ الاختبارات المهنية واللغوية لمنسوبي برنامج المدن الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور سليمان السحيمي، أن هذه المذكرة تمثل ركيزة أساسية للتعاون مشترك في مختلف المجالات العلمية والتدريبية والبحثية؛ مؤكدًا أن المدن الطبية بوزارة الداخلية تسعى لتوطيد أُطُر التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والتعليمية بالمملكة العربية السعودية، والذي من شأنه زيادة فرص التبادل العلمي والطبي في كل المجالات؛ بما يصبّ في صالح تطوير خدمات المدن الطبية مستقبلًا، والارتقاء بجودة منسوبيها، ويسهم في تحقيق تطلعات سمو وزير الداخلية وتوجيهاته الدائمة، برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية؛ وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م.