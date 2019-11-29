"بدرية الحربي": لم ندرك أن الاختبارات الدولية ترتبط بالنمو الاقتصادي

أوضحت أن ناقوس الخطر دقّ أخيراً كثمرة لورش عمل الميدان التربوي

أعربت المهتمة بالشأن التعليمي الدكتورة بدرية الحربي؛ عن كامل استغرابها من عدم استشعار وزراء التعليم السابقين أهمية الاختبارات الدولية ودورها في الارتباط بالنمو الاقتصادي للمملكة، مشيرة في تغريدات لها إلى أنها عاصرت على مدى 20 عاماً مجموعة منهم دون إدراك ذلك.

وقالت "الحربي": عملت في وزارة التعليم أكثر من 20 سنة متنقلة بين "مدارس ومكاتب وديوان الوزارة" -مع الأسف- لم أعلم أن لنتائج الاختبارات الدولية ارتباطاً بالنمو الاقتصادي للوطن، وأي خلل بينهما ينعكس سلباً في دفع عجلة التنمية؛ إلا في عهد الدكتور حمد آل الشيخ؛ وأجزم أن معظم مديري التعليم ووكلاء الوزارة مثلي.

وأضافت: الاختبارات الدولية للطلاب والطالبات ثقافتها غائبة عن المجتمع التعليمي سواء للمسؤولين أو لعموم شرائح المجتمع؛ لذا تأتي النتائج سلبية دون استشعار من الوزراء السابقين، لم يدق أحدٌ منهم ناقوس الخطر إلا الوزير الحالي، لذا أتت ورش عمل للميدان التربوي تتحدث عن آلية التعامل معها.

وكانت وزارة التعليم قد بدأت في تطوير أداء الاختبارات الدولية والتحصيلية من خلال تنفيذ ورش عمل مركزة هدفت لاستعراض جميع البيانات للاختبارات الدولية، والتحصيلية، والوطنية، ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة، مع عمل خطة تطويرية للأداء التعليمي.

ويأتي الإجراء الجديد والسير في الاتجاه الصحيح أملاً في تعويض خيبة الاختبارات الدولية في 2018، حيث يؤمن القائمون على تنظيمها في ركوب موجة التصحيح عبر اجتماعات لتبيان الخلل والاستماع للآراء من أصحاب الشأن للوصول إلى نتائج مشرّفة ترفع أسهم المملكة في قائمة أفضل تعليم عالمياً، وتحقق رؤية الوزارة في تطوير وتجويد العمل المهني بالميدان واستخلاص النتائج القادرة على رفع نواتج التعلم التي من خلالها نضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة.