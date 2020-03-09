"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على الباحة

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى الـ11 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تُؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظة العقيق، والمخواة، وبلجرشي.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 مساءً.