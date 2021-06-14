عن 36 عامًا .. أزمة قلبية تنهي حياة بطل إندونيسيا

أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، الاثنين، وفاة الإندونيسي ماركيس كيدو، الفائز بميدالية ذهبية أولمبية في منافسات زوجي الرجال، عن 36 عامًا بسبب أزمة قلبية.



وفاز اللاعب المتخصص في منافسات الزوجي بميدالية ذهبية في أولمبياد بكين 2008 مع زميله هيندرا سيتياوان بعد عام من فوز هذا الثنائي بمنافسات زوجي الرجال في بطولة العالم في كوالالمبور.

كما فاز بلقب كأس العالم في 2006 وذهبية الألعاب الآسيوية بعدها بأربعة أعوام مع زميله سيتياوان أيضًا.