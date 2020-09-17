الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية

شملت شركتين وشخصية واحدة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على كيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية.

وقالت إن العقوبات شملت أطرافًا مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني وتستهدف شركتين وشخصية واحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إنها فرضت عقوبات على شركتي "Arch Consulting" للدراسات والاستشارات الهندسية و"Meamar Construction" للهندسة والمقاولات، قائلة إنهما تحت إدارة أو سيطرة "حزب الله".

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها المواطن اللبناني، سلطان خليفة أسعد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله".

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد إجراء أي عمل معهما.

ويأتي هذا التطور في تصعيد جديد للإجراءات الأمريكية المناهضة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران بعد انفجار مرفأ بيروت، نقلاً عن"RT".