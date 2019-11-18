فريق الأمن العام للسيارات يحقق المركز الثاني بـ"دراق ريس" البحرين

في مشاركته الأولى خارج المملكة وبفارق زمني بسيط عن المتصدر

تمكّن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، من تحقيق المركز الثاني في الجولة الأولى من منافسات سباق السرعات الدولي (دراق ريس) في فئة سوبر ستريت v8، بفارق زمني بسيط عن المتصدر، يُقَدّر بجزء من المئة من الثانية، على الرغم من قوة المنافسة وما يمتاز به المشاركون من خبرات وتجارب وعلى حلبة عالمية متكاملة.

وتعتبر هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الدولية الأولى لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية خارج المملكة؛ حيث حقق الفريق الكثير من الألقاب والمراكز المتقدمة، واعتلى منصات التتويج في المحافل والمشاركات الدولية التي استضافتها المملكة.

ورفع قائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية المقدم شاكر بن سليمان التويجري باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الفريق التهنئة بهذا الإنجاز لمقام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود -حفظه الله- ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن؛ مؤكدًا أن الدعم اللا محدود الذي يحظى به فريق الأمن العام من الجميع شكّل دافعًا وحافزًا للمشاركين لرفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية وللارتقاء باسم الأمن العام في منصات التتويج؛ تحقيقًا للتطلعات ومواكبةً لأهداف الرؤية الحكيمة (٢٠٣٠).