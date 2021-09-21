الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيات تجاه خميس مشيط

#التحالف: إحباط كافة المحاولات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.





وقال #التحالف: إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.