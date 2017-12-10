مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1500 سلة غذائية في مأرب

على النازحين والأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف من معاناتهم

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 سلة غذائية على النازحين والأسر الأكثر احتياجاً في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية، التي تستهدف محافظات: (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء).

ويأتي هذا التوزيع امتداداً للمشروعات الإغاثية التي يقدّمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.