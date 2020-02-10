مصادر: دخول "كشك ولادة مكة" متُاح للنساء المرافقات دون غيرهن من الرجال

لمساعدة الأم الحامل على تحمّل آلام المخاض

كشفت مصادر لـ"سبق" أن القرار الذي أصدره مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، اليوم، حول السماح بوجود مُرافق لمساعدة الأم الحامل على تحمّل الآم المخاض في غرفة الولادة؛ يقتصر فقط على الإناث المرافقات فقط دون غيرهن من الرجال.

وفي التفاصيل؛ أتاح مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، إمكانية مرافقة "الأم الحامل" داخل غرفة الولادة في خطوة لم يسبقه مستشفى في تطبيقها، بعد أن كانت "أكشك الولادة" لا يُسمح بالدخول إليها للمرافقين من الجنسين على حدٍ سواء.

وقد بدأ المستشفى بشكل فعلي السماح بوجود مرافق "امرأة"، تقدّم الدعم والمشورة وسبل الراحة لمساعدة الأم الحامل على تحمل آلام المخاض في غرفة الولادة، مع ضرورة إتباع التعليمات الخاصة بالمستشفى.

وعلمت "سبق" أن إدارة المستشفى سمحت للمرافقين الإناث فقط دون الرجال للدخول مع "الحامل" غرفة الولادة، وليس كما يُشاع أنه سُمح للرجال مرافقة أزواجهم داخل كشك الولادة بذات المستشفى.

ولم تستبعد المصادر، أنه قد يُسمح للرجال الدخول مع زوجاتهم غرفة الولادة بذات المستشفى مستقبلاً، شريطة تهيئة المكان من حيث الخصوصية ونحوها.