"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 59 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 59 شهيدًا، بينهم 14 طفلاً، و5 نساء، و335 مصابًا بعضهم بحالة الخطر.

وذكرت مصادر محلية في غزة ، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف الفلسطينيين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج، فيما استشهد مواطن في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأُصيب آخر نقل إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

كما استهدفت غارتان دراجة نارية شرق خان يونس جنوب القطاع وأصيب فيها مواطن، ومركبة على مفترق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر ذاتها ، إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل مركبة مدنية شرق بلدة بني سهيلا في محافظة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بينما اُستشهد مسن وأُصيب طفل في غارة إسرائيلية استهدفت أرضًا زراعية في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بثلاثة صواريخ برج الشروق في منطقة الرمال غرب مدينة غزة، الذي يضم عشرات المحال التجارية ومكاتب إعلامية وشركات إنتاج إعلامي، ما أدى إلى إلحاق دمار كبير فيه.