ولي عهد البحرين يغادر الرياض

غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، الرياض.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.