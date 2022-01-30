"الموارد البشرية" بمكة تنظم محاضرة توعوية عن ضغوط العمل

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، محاضرة توعوية عن ضغوط العمل، وكيفية التعامل معها لمنسوبي الفرع، وذلك بمسرح فرع الوزارة بجدة، وبالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، قدّمها استشاري الطب النفسي الدكتور محمد خالد عبدالحميد، والأخصائية النفسية نهى طاشكندي.

وتضمّنت المحاضرة التعرف على ما هي ضغوط العمل، وتصنيفاتها، وما هي الحلول المقترحة لذلك، كما خُصصت أركان مصاحبة للكشف عن أمراض الضغط والسكري وتقديم الاستشارات.

وفي الختام، كرّمت مساعد المدير العام لقطاع العمليات نورة الغامدي، الحضور.