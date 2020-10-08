كيف تدهن جدران الغرفة بنفسك في 7 خطوات؟ .. تعرّف عليها من خبراء "دهانات الجزيرة"

يعتبر تغيير لون الجدار من أسهل وأفضل الطرق لتجديد مساحتك، وذلك بسبب قلة التكلفة نسبياً مقارنة بالنتائج التي تحصل عليها، وسهولة التعديل في حال لم تعجبك النتيجة النهائية.

لكن لتحصل على نتيجة ناجحة وجميلة، ينبغي عليك اتباع عدد من الخطوات الأساسية والمهمة والتي يذكرها خبراء شركة "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتأكد من نجاح مشروعك في طلاء وتجديد غرفتك.

أولاً: ابدأ بالتخطيط:

ابدأ التخطيط للنتيجة النهائية، واسأل نفسك كيف تريد النتيجة النهائية للغرفة، ما هي الألوان التي تريد استخدامها، وهل تفضل الجدار بمظهر لامع أو مطفي، وهل تريده سادة أم ديكوري، وهل تريد طلاء السقف أم لا، وغيرها من الاعتبارات بحيث تكون جاهزاً قدر الإمكان عند اختيار وشراء الدِهان.

ثانياً: اختر اللون:

اختيار اللون من أكثر الخطوات أهمية في الدهان، وهي لا تعتمد على جمال اللون فقط، بل ينبغي للون أن يتماشى مع ذوقك الشخصي ولون الأثاث ونوعية الإضاءة ومدى دخول إضاءة الشمس للغرفة، كل هذه العوامل مهمة لتحقيق التناغم المطلوب بين عناصر الغرفة ولون الجدار.

البعض يتخوَّف من اختيار اللون قبل تجربته، حتى بعد مشاهدته على مروحة الألوان، لذلك أوجدنا أداة محاكي الألوان في موقعنا الإلكتروني، والتي تمكنك من رؤية كيف يبدو اللون على الجدار، تستطيع مشاهدة طريقة استخدامها هنا، سيعطيك محاكي الألوان تصوّراً واقعياً لمظهر اللون على جدار الغرفة مع إمكانية تحديد الفترة سواءً الصباحية أو المسائية لتشاهد تباين اللون بين الفترتين.

ثالثاً: حدد الكمية التي تحتاجها من الدهان:

يعتمد تحديد الكمية المطلوبة على نوع الدهان ومعدل انتشاره على سطح الجدار، فبعض الأنواع يكون انتشارها أقل وبعضها أكثر.

لكننا سهلنا عليك هذه العملية، حيث يمكنك معرفة احتياجك بالضبط بمجرد استخدام أداة "حاسبة الدهان" في موقعنا الإلكتروني، وذلك بالنقر على نوع الدِهان الذي تريده هنا، ومن ثم اتباع الخطوات في هذا الفيديو، كل ما عليك هو إدخال بيانات الطول والعرض والارتفاع الخاص بالغرفة مع تحديد عدد الأبواب والنوافذ، وستعطيك حاسبة الدهان الكمية التي تحتاجها بالضبط.

رابعاً: اشترِ الدِهان والأدوات:

عادةً ما تكون الأدوات المستخدمة مع الدهانات متشابهة، لكن بعض أنواع الدِهانات تتطلب أدوات مختلفة لتطبيقها، لذا ينبغي عليك معرفة الأدوات المستخدمة مع نوع دِهانك، هنا سنذكر الأدوات وطريقة الدِهان المستخدمة مع معظم الدهانات السادة مثل دِهان نوفل ودِهان جرين، أدوات الدِهان التي ستحتاجها كالآتي:

1. رولة الدهان

2. عصا تمديد الرولة

3. فرشاة الدهان

4. عصا الخلط

5. صينية الدهان

6. ورق الصنفرة

7. شريط لاصق

8. كيس نايلون

خامساً: جهّز الغرفة قبل البدء بالدهان:

هدفك الآن تغيير لون جدار الغرفة، لكنك لا تريد تلطيخ الأرضية والأثاث، لذلك ينبغي عليك تجهيز الغرفة قبل البدء في الدهان، اتبع هذه الخطوات لتجهيز الغرفة لعملية الدهان:

1.قم بإزاحة الأثاث إلى منتصف الغرفة بحيث تترك مسافة كافية لك للتحرك بحرية أثناء دهن الجدار.

2.قم بتغطية جميع الأثاث بكيس نايلون خاص بالدهان لحماية الأثاث من بقع الدهان، واستخدم كيس النايلون أيضاً لتغطية كامل الأرضية وثبته بالشريط اللاصق على الأطراف.

3.استخدم الشريط اللاصق لتغطية أي مكان لا ترغب بدهنه، مثل أفياش الكهرباء ومفاتيح الإضاءة وحواف الباب والنوافذ والسقف والأرضية، وذلك للحصول على نتيجة دِهان نظيفة واحترافية.

4.احرص على تهوية المكان بفتح النوافذ لكي لا يتأذى من في المنزل، يمكنك أيضاً إغلاق التكييف وإضافة مروحة في الغرفة لتساعد أكثر على خروج رائحة الدهان، ومن الأفضل لك استخدام دِهان عديم الرائحة مثل دهان نوفل.

5.في حال وجود ثقوب مسامير أو تشققات في الجدار، تستطيع معالجتها وإخفاءها بنفسك بسهولة باستخدام المعجون وسكين المعجون، يمكنك مشاهدة طريقة إخفائها هنا.

6.بعد إخفاء عيوب الجدار، تأكد من جفاف المعجون قبل الانتقال للخطوة التالية، أو انتقل لمرحلة الدهان مباشرة في حال لم تحتج لاستخدام المعجون.

سادساً: ابدأ مرحلة الدهان:

1.قم بصنفرة كامل الجدار باستخدام ورق الصنفرة، هذه الخطوة ضرورية لثبات الدهان على جدارك بالشكل المطلوب.

2.قم بتنظيف الجدار من الشوائب وبقايا الصنفرة قبل الدهان باستخدام قطعة قماش جافة أو مكنسة كهربائية.

3.ابدأ بعملية دهان الأساس، وهي مرحلة مهمة قبل دهن اللون على الجدار وذلك لإعطاء اللون ثباتاً أكثر، بالإضافة إلى إخفاء أي عيوب بسيطة، وسحب الرطوبة من الجدار ومنعها من الانتقال والتأثير على الطبقة التالية.

4.ابدأ بدهن الأساس على أطراف الباب والجدران والنوافذ باستخدام فرشة الدهان.

5.استخدم رول البوية لتكملة بقية الجدار، ويفضل استخدام عصا الرول الطويلة لدهان المنطقة العليا من الجدران.

6.قم بدهن الجدار من الأعلى إلى الأسفل والأفضل تكون بطريقة شكل W من اليسار إلى اليمين أو العكس.

7.بعد جفاف طبقة الأساس، قم بتخفيف الدهان الذي اخترته، تعتمد طريقة التخفيف على نوع الدهان الذي تستخدمه، إذا كنت تستخدم دِهان نوفل أو جرين فيمكنك تخفيف الدهان بإضافة الماء بنسبة 10 إلى 15% تقريباً، أما إذا كنت تستخدم نوعاً آخر من الدهان فيمكنك الرجوع إلى المواصفات الفنيّة لمنتجك للتأكد من طريقة التخفيف المناسبة.

8.امزج الخليط جيداً بعصا الخلط ليتجانس قوام الدهان بشكل جيد.

9.قم بدهان اللون الذي اخترته باتباع نفس الطريقة التي دهنت بها الأساس، بالبدء بدهن الأطراف ثم باقي الجدار.

10.لا تنس التأكد من طلاء عدد الطبقات الموصى بها للدهان الذي قمت باختياره، مع مراعاة مدة الانتظار بين الطبقات، يمكنك التأكد من هذه المعلومات بالنظر للمواصفات الفنية للمنتج.

سابعاً: إعادة المكان كما كمان:

الآن وصلنا للجزء الأكثر متعة، لم يبق إلا القليل للحصول على النتيجة النهائية التي ستنسيك كل التعب.

قم بتنظيف المكان، وتخلص من لبس الدهان أو اتركه جانباً لتحدي دهان آخر، وبالنسبة لأدوات الدهان يمكنك الاحتفاظ بها وتنظيفها جيداً لاستخدامها متى احتجت إليها أو التخلص منها في حال رغبت بذلك، إذا أردت الاحتفاظ بالأدوات فاحرص على تنظيفها بالطريقة المناسبة حسب نوع الدهان الذي استخدمته سواء كان دهاناً مائياً أو دهاناً زيتياً، غالباً المواد الكحولية مثل الثنر تسهل عليك عملية التنظيف وإزالة الدِهان من الأدوات، تستطيع الآن نزع الشريط اللاصق وجميع أكياس النايلون.

وأخيراً، حان الآن وقت الاحتفال بإنجازك، خذ كوباً من الشاي واستمتع بمظهر الغرفة الجديد.

كم يستغرق دِهان الغرفة؟

يعتمد وقت انتهاء دهان الغرفة على مساحتها ونوع الدهان المستخدم، ولكن أهم نصيحة هي عدم الاستعجال وأخذ وقتك الكافي لاتخاذ قراراتك والعمل بتأن ودقة للخروج بجودة ونتيجة ترضيك.

يمكنك مشاركة تجربتك في دهان غرفتك ونتائج عملك على حسابات "دهانات الجزيرة" في تويتر و إنستقرام.