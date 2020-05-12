الخطوط الحديدية تنقل 224.165 حاوية على مدار 4 أشهر

بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض

نقلت قطارات الشحن بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية نقلت منذ بداية العام الجاري 2020م وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، 224.165 حاوية نمطية بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض بالاتجاهين، بمعدل نقل يومي بلغ حوالي 1853 حاوية نمطية.

وبحسب البيانات الاحصائية للمؤسسة، نقلت الخطوط الحديدية في الفترة من 16 مارس وحتى 30 أبريل الماضي، 75.218 حاوية نمطية، منذ بدء اتخاذ الإجراءات الوقائية الاضافية لمجابهة جائحة كورونا.

يذكر أن حمولة الحاوية النمطية تعادل حمولة شاحنة، مما يسهم في الحد من حركة الشاحنات على الطريق بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام.