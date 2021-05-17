"أنباء سارة" لمتلقي اللقاحات بشأن السلالة الهندية من "كورونا"

دراسة أجريت على 3235 عاملًا بالصحة 85 منهم مصابون بالفيروس

فيما تعتبر أخبارًا سارة لمتلقي اللقاحات؛ أظهرت دراسة أجريت في الهند، فعالية اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 97%، ضد الإصابة من المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وشملت الدراسة 3235 عاملًا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا، والنتيجة كانت القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة؛ حيث أدخل شخصان فقط من بين 85، إلى المستشفى للعلاج، بعد استمرار الإصابة بالفيروس.

وقال أنوبام سيبال، المدير الطبي للدراسة، لصحيفة "التلغراف": "أظهرت دراستنا أن 97.38% من الذين تم تطعيمهم، محميون من العدوى، وأن معدل تَطَلب دخول المستشفى كان 0.06% فقط".

أما السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد؛ حيث تُجرى دراسة أخرى؛ فقال إن البيانات حتى الآن "واعدة إلى حد ما".

وقال لراديو تايمز: "يبدو أن المتحور الهندي سيكون خاضعًا للقاح مثل الآخرين".

ووفق "سكاي نيوز عربية" أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الأخبار المبشرة: "هناك بيانات جديدة مبكرة جدًّا من جامعة أكسفورد.. تعطينا شيئًا من الثقة بأن اللقاحات تعمل ضد المتحور الهندي؛ لكنه يظل أكثر قابلية للانتشار".