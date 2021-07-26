دوريات الأفواج الأمنية بعسير تضبط 119 كجم من الحشيش

استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص

صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت من ضبط 119 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال "الطويان": تم استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.