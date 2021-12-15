"الموارد البشرية" بمكة تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

احتفل مركز "إرادة" المتخصص للرعاية النهارية، بالتعاون مع مركز "مهارات التفوق" للرعاية النهارية، بـ"اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت إشراف فرع الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك، بحضور مساعد المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة محمد جلال، ورئيس المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة فهد العليان، والمشرف العام على مركزي إرادة المتخصص للرعاية النهارية ومركز مهارات التفوق للرعاية النهارية محمد أحمد آل حمود، ومسؤولي الفرع بالمنطقة.

وكانت هناك فقرات عديدة مميزة للحفل منها "أنت قائد نفسك"، وفقرة "حاول مرة أخرى"، قدمها طلاب وطالبات ذوي الإعاقة.

وجاء الاحتفال لتعزيز شعار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2021 "قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل لمرحلة ما بعد كوفيد-19".

صاحب هذا الاحتفال ورش عمل تدريبية قدمها مختصون، وتنظيم معرض لعدة جهات وشركات ومراكز مهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.