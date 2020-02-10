الخميس المقبل.. "جمعية السمنة" تطلق مؤتمرها الرابع في جدة

تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز؛ تعقد الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، المؤتمر السنوي الرابع يوم الخميس المقبل، ويستمر خلال الفترة من 13- 15 فبراير بفندق "الهيلتون" بمدينة جدة.

ويناقش في هذا التجمع العلمي طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة.

وسيشارك في هذا الحدث المهم متحدثون من داخل المملكة، إضافة إلى متحدثون من الوطن العربي وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.