أمانة مكة تكرم عامل النظافة نظير ما قدمه وسط السيول بمكة

رواد مواقع التواصل أشادوا بالدور الذي قام به

وجه أمين العاصمة المقدسة بتكريم عامل النظافة الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يؤدي مهام عمله المكلف به بتفانٍ، ضمن عديد من العمالة بمكة المكرمة المكلفة بنفس هذا العمل أثناء هطول الأمطار مساء أمس الأول الأربعاء.

وجاء تجاوب أمانة العاصمة المقدسة بعدما نشرت "سبق" تقريراً في أقل من 24 ساعة بعنوان: وسط السيول بمكة.. ماذا فعل هذا العامل لينال الإشادة وتلاحقه مطالب التكريم "فيديو".

وقد أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، مساء أمس، أثناء الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، عامل نظافة ضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل، وهو يقوم تحت زخات المطر ووسط جريان السيول، بتفقد تصريف السيول في أحد شوارع مكة المكرمة للتأكد من عملها على أكمل وجه.

وأشاد متداولو المقطع بالدور الذي قام به "عامل النظافة" رغم المخاوف التي تعتري عمله خاصةً أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مطالبين أمانة العاصمة المقدسة بضرورة تكريمه؛ تقديراً لما قام به من إخلاص وتفانٍ في عمله.

وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت، مساء أمس، أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة شملت كل الأحياء، والقرى المجاورة سالت على إثرها الأودية والشعاب.