أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بمقر المركز الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم،‬ الجرعة الثانية من لقاح كورونا‬ بمقر مركز اللقاحات الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

‏

وكان الأمير الفيصل قد تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز اللقاحات الأول بجدة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.