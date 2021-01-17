أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بمقر المركز الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم،‬ الجرعة الثانية من لقاح كورونا‬ بمقر مركز اللقاحات الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وكان الأمير الفيصل قد تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز اللقاحات الأول بجدة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

12

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 06:12 PM

بمقر المركز الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

عبدالله الراجحي

مكة المكرمة

3 7,062

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم،‬ الجرعة الثانية من لقاح كورونا‬ بمقر مركز اللقاحات الأول بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وكان الأمير الفيصل قد تلقى في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز اللقاحات الأول بجدة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021