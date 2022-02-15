الأمن اللبناني يداهم منزلين لحاكم المصرف المركزي لكنه لم يعثر عليه

"سلامة" مطلوب لجلسة تحقيق قضائية

ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن أمن الدولة اللبناني داهم منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقر مصرف لبنان في بيروت، اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، لكن القوات لم تعثر عليه.

وأوضحت أن دورية من أمن الدولة داهمت منزل رياض سلامة في الصفرا، ومنزلًا آخر في الرابية، ومقر المصرف المركزي، ولم تجده.

وبيّنت أن جلسة استجواب رياض سلامة لم تُعقد بعدُ، والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره.


وأضافت "الجديد" أن مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان يجب أن تنفذ أمس وأجلت إلى اليوم.

الأمن اللبناني المصرف المركزي

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15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 02:32 PM

"سلامة" مطلوب لجلسة تحقيق قضائية

الأمن اللبناني يداهم منزلين لحاكم المصرف المركزي لكنه لم يعثر عليه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن أمن الدولة اللبناني داهم منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقر مصرف لبنان في بيروت، اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، لكن القوات لم تعثر عليه.

وأوضحت أن دورية من أمن الدولة داهمت منزل رياض سلامة في الصفرا، ومنزلًا آخر في الرابية، ومقر المصرف المركزي، ولم تجده.

وبيّنت أن جلسة استجواب رياض سلامة لم تُعقد بعدُ، والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره.


وأضافت "الجديد" أن مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان يجب أن تنفذ أمس وأجلت إلى اليوم.

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