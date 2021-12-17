قطر تحتفل بيومها الوطني بمشاركة الأمير تميم بن حمد

تحت شعار "مرابع الأجداد أمانة"

تحتفل دولة قطر الشقيقة بيومها الوطني "مرابع الأجداد أمانة"، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وأعلن الديوان الأميري في قطر أنه بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في 18 ديسمبر، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 عطلة رسمية.

وشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في عرضة "هل قطر"، التي أُقيمت في الساحة الخارجية للديوان الأميري بمنطقة كورنيش الدوحة مساء اليوم احتفالاً باليوم الوطني للدولة.

كما شارك في العرضة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، فيما شارك في العرضة أيضا عدد من الشيوخ والأعيان، وجموع من المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجيًا لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ويأتي شعار اليوم الوطني هذا العام الذي اعتُمد تحت عنوان "مرابع الأجداد أمانة"، بحسب ما أكد ذلك الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، من باب أن تخصيص شعار "مرابع الأجداد أمانة" شعارًا للاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يدل على اهتمام الدولة الكبير بقضايا البيئة وحمايتها تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال الحالية والقادمة، وأن البيئة قد أخذت لأول مرة مكانة مميزة في شعار اليوم الوطني لهذا العام.