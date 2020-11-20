الولايات المتحدة تسجل 2.045 حالة وفاة بكورونا خلال يوم

سجّلت 185.095 إصابة مؤكدة بالفيروس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 185.095 إصابة مؤكدة و2.045 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 11.650.817 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 251.715 حالة وفاة.